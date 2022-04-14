OVO (OVO) Tokenomics Få vigtig indsigt i OVO (OVO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OVO (OVO) Information OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain. Officiel hjemmeside: https://www.ovo.space/ Hvidbog: https://ovo-nft-platform.gitbook.io/ovo-platform/v/new-whitepaper/

OVO (OVO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OVO (OVO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 165.43K Samlet udbud $ 165.00M Cirkulerende forsyning $ 165.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 165.43K Alle tiders Høj: $ 0.236899 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00100263

OVO (OVO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OVO (OVO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OVO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OVO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OVO's tokenomics, kan du udforske OVO tokens live-pris!

