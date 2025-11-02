OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00101784 24H høj $ 0.00108528 All Time High $ 0.02415954 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -0.03% Prisændring (1D) -5.60% Prisændring (7D) -56.74%

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) realtidsprisen er $0.00102356. I løbet af de sidste 24 timer har OUTLAW handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00101784 og et højdepunkt på $ 0.00108528, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OUTLAWs højeste pris nogensinde er $ 0.02415954, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, OUTLAW har ændret sig med -0.03% i løbet af den sidste time, -5.60% i løbet af 24 timer og -56.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.02M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.02M Cirkulationsforsyning 995.20M Samlet Udbud 995,199,151.884063

Den nuværende markedsværdi på OUTLAW Crypto Games er $ 1.02M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OUTLAW er 995.20M, med et samlet udbud på 995199151.884063. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.02M.