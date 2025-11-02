UdvekslingDEX+
Den direkte OUTLAW Crypto Games pris i dag er 0.00102356 USD. Følg med i realtid OUTLAW til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk OUTLAW prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Prisoplysninger (USD)

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) realtidsprisen er $0.00102356. I løbet af de sidste 24 timer har OUTLAW handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00101784 og et højdepunkt på $ 0.00108528, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OUTLAWs højeste pris nogensinde er $ 0.02415954, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, OUTLAW har ændret sig med -0.03% i løbet af den sidste time, -5.60% i løbet af 24 timer og -56.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Den nuværende markedsværdi på OUTLAW Crypto Games er $ 1.02M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OUTLAW er 995.20M, med et samlet udbud på 995199151.884063. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.02M.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af OUTLAW Crypto Games til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af OUTLAW Crypto Games til USD $ -0.0008140116.
I de sidste 60 dage var prisændringen af OUTLAW Crypto Games til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af OUTLAW Crypto Games til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-5.60%
30 dage$ -0.0008140116-79.52%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

OUTLAW Crypto Games Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for OUTLAW Crypto Games.

Tjek OUTLAW Crypto Games prisprediktion nu!

At forstå tokenomics for OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om OUTLAW Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Hvor meget er OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) værd i dag?
Den direkte OUTLAW pris i USD er 0.00102356 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle OUTLAW til USD pris?
Den aktuelle pris på OUTLAWtil USD er $ 0.00102356. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af OUTLAW Crypto Games?
Markedsværdien for OUTLAW er $ 1.02M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af OUTLAW?
Den cirkulerende forsyning af OUTLAW er 995.20M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på OUTLAW?
OUTLAW opnåede en ATH-pris på 0.02415954 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på OUTLAW?
OUTLAW så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for OUTLAW?
Direkte 24-timers handelsvolumen for OUTLAW er -- USD.
Bliver OUTLAW højere i år?
OUTLAW kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se OUTLAW prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

