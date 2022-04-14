Outerscope (OUTER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Outerscope (OUTER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Outerscope (OUTER) Information Outerscope Records pioneers the future of entertainment at the intersection of AI and music. We're building the next wave of global superstars who will dominate charts and transform culture—indistinguishable from the biggest names in music today. Further, Outerscope will focus on leveraging AI to craft unique user experiences catered to each listener's unique tastes and moods, creating a personal soundtrack in ways that weren't possible before. Our mission: to redefine how music is created, discovered, and experienced in the digital age. Officiel hjemmeside: https://outerscope.ai/ Køb OUTER nu!

Outerscope (OUTER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Outerscope (OUTER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.87K $ 9.87K $ 9.87K Samlet udbud $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M Cirkulerende forsyning $ 799.32M $ 799.32M $ 799.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.34K $ 12.34K $ 12.34K Alle tiders Høj: $ 0.00139069 $ 0.00139069 $ 0.00139069 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Outerscope (OUTER) pris

Outerscope (OUTER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Outerscope (OUTER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OUTER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OUTER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OUTER's tokenomics, kan du udforske OUTER tokens live-pris!

