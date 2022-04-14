OTIA (OTIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i OTIA (OTIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OTIA (OTIA) Information The cutting-edge RWA token designed to revolutionize business operations. Backed by a transparent and highly skilled team, OTIA operates out of our headquarters in Georgia as a legal, taxpaying entity. Our innovative AI tools seamlessly integrate advanced technology, driving efficiency and transformation in the business world. Join us in shaping the future with OTIA! Officiel hjemmeside: https://otia.app/ Køb OTIA nu!

OTIA (OTIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OTIA (OTIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.53K $ 25.53K $ 25.53K Samlet udbud $ 825.14M $ 825.14M $ 825.14M Cirkulerende forsyning $ 825.14M $ 825.14M $ 825.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.53K $ 25.53K $ 25.53K Alle tiders Høj: $ 0.00093649 $ 0.00093649 $ 0.00093649 Alle tiders Lav: $ 0.00001706 $ 0.00001706 $ 0.00001706 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om OTIA (OTIA) pris

OTIA (OTIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OTIA (OTIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OTIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OTIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OTIA's tokenomics, kan du udforske OTIA tokens live-pris!

OTIA Prisprediktion Vil du vide, hvor OTIA måske er på vej hen? Vores OTIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OTIA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!