Osiris (OSIRI) Information OSIRI is part of an all-in-one ecosystem focused on creating and managing AI agents on the Sui blockchain. It serves as a foundational utility token within the Resurrect.fun platform, enabling users to launch AI agent projects, receive free airdrops, and seamlessly interact with the Sui-based AI ecosystem. The project aims to lower the barrier to entry for AI agent development, allowing both experienced and novice developers to create and customize AI agents with just a few clicks. Officiel hjemmeside: https://resurrect.fun/

Osiris (OSIRI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Osiris (OSIRI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.47K $ 9.47K $ 9.47K Samlet udbud $ 94.83M $ 94.83M $ 94.83M Cirkulerende forsyning $ 94.83M $ 94.83M $ 94.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.47K $ 9.47K $ 9.47K Alle tiders Høj: $ 0.03144684 $ 0.03144684 $ 0.03144684 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Osiris (OSIRI) pris

Osiris (OSIRI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Osiris (OSIRI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OSIRI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OSIRI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OSIRI's tokenomics, kan du udforske OSIRI tokens live-pris!

