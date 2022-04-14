Oscar The Octo (OCTO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Oscar The Octo (OCTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Oscar The Octo (OCTO) Information Oscar the Octo is a Sui-based project focused on turning Oscar into a beloved IP known for chill lofi. We're building a vibrant community through YouTube, where we're sharing original lofi beats and animations featuring Oscar. Our goal is to make Oscar a recognizable and cherished character across various platforms. We're committed to creating engaging content that resonates with our audience and fosters a sense of community. Officiel hjemmeside: https://oscaronsui.com/

Oscar The Octo (OCTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Oscar The Octo (OCTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.33K $ 23.33K $ 23.33K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.33K $ 23.33K $ 23.33K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Oscar The Octo (OCTO) pris

Oscar The Octo (OCTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Oscar The Octo (OCTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OCTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OCTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OCTO's tokenomics, kan du udforske OCTO tokens live-pris!

