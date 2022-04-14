OrionPay (ORION) Tokenomics Få vigtig indsigt i OrionPay (ORION), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OrionPay (ORION) Information $ORION Provides virtual cards that prioritize privacy, efficiency, and adaptability for transactions. No KYC requirements. Deposit with ETH,SOL,BNB and more. Introducing ORION the innovative solution revolutionizing digital transactions with its cutting-edge virtual cards. ORION sets itself apart by prioritizing privacy, efficiency, and adaptability, making it a game-changer in the realm of financial technology.

OrionPay (ORION) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OrionPay (ORION), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.88K $ 7.88K $ 7.88K Samlet udbud $ 963.82M $ 963.82M $ 963.82M Cirkulerende forsyning $ 963.82M $ 963.82M $ 963.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.88K $ 7.88K $ 7.88K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om OrionPay (ORION) pris

OrionPay (ORION) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OrionPay (ORION) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ORION tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ORION tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ORION's tokenomics, kan du udforske ORION tokens live-pris!

