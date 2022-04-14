Orion Money (ORION) Tokenomics Få vigtig indsigt i Orion Money (ORION), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Orion Money (ORION) Information Orion Money’s vision is to become a cross-chain stablecoin bank providing seamless and frictionless stablecoin saving, lending, and spending. Within the Orion Money stablecoin bank, we have three main products planned — Orion Saver, Orion Yield and Insurance, and Orion Pay. We are extremely excited to introduce our first product, Orion Saver. Orion Saver is a cross-chain savings dApp that will provide one of the highest and most stable yields for your stablecoins, regardless of which blockchain you are on. Our next product, Orion Yield and Insurance, will provide additional high-yield and insured products, bringing even more value to Orion stakers and the Orion Money depositors. As a cross-chain stablecoin bank, Orion Money will also create avenues and gateways for users to freely spend their stablecoins. This would be made possible through Orion Pay, a cross-chain payments dApp that will integrate with fiat on-off ramp solutions and allow several avenues for users to spend their stablecoins. Officiel hjemmeside: https://orion.money/ Køb ORION nu!

Orion Money (ORION) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Orion Money (ORION), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 68.71K $ 68.71K $ 68.71K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 95.03M $ 95.03M $ 95.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 723.06K $ 723.06K $ 723.06K Alle tiders Høj: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00072305 $ 0.00072305 $ 0.00072305 Få mere at vide om Orion Money (ORION) pris

Orion Money (ORION) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Orion Money (ORION) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ORION tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ORION tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ORION's tokenomics, kan du udforske ORION tokens live-pris!

