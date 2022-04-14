Original Gangsters ($OG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Original Gangsters ($OG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Original Gangsters ($OG) Information $OG is a tribute to the pioneers of Solana—the original believers who helped shape the ecosystem into what it is today. More than just a meme,The $OG represents the history, the community, and the innovation, ensuring that Solana's legacy remains alive while paving the way for the future. It is a cultural movement that embodies the resilience, vision, and spirit of the blockchain's earliest adopters. Officiel hjemmeside: https://solanasog.com/

Original Gangsters ($OG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Original Gangsters ($OG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.71K $ 38.71K $ 38.71K Samlet udbud $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Cirkulerende forsyning $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.71K $ 38.71K $ 38.71K Alle tiders Høj: $ 0.00152896 $ 0.00152896 $ 0.00152896 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Original Gangsters ($OG) pris

Original Gangsters ($OG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Original Gangsters ($OG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $OG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $OG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $OG's tokenomics, kan du udforske $OG tokens live-pris!

