OrbitAI (ORBIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i OrbitAI (ORBIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OrbitAI (ORBIT) Information OrbitAI is an innovative platform designed to empower users with the ability to deploy autonomous AI agents while prioritizing unmatched privacy and control. By leveraging cutting-edge technologies, OrbitAI ensures that users can create and manage intelligent agents tailored to their specific needs, whether for personal, professional, or enterprise use. The platform provides robust security features to protect sensitive data, allowing users to maintain full ownership and governance over their AI processes. OrbitAI’s intuitive interface and flexible customization options make it accessible for both beginners and advanced users, bridging the gap between AI innovation and user-centric design. With OrbitAI, users can harness the power of autonomous AI agents without compromising their privacy or control, enabling a new era of secure and efficient AI deployment. Officiel hjemmeside: https://orbitai.org/ Køb ORBIT nu!

OrbitAI (ORBIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OrbitAI (ORBIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 106.80K $ 106.80K $ 106.80K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 9.50M $ 9.50M $ 9.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 112.43K $ 112.43K $ 112.43K Alle tiders Høj: $ 0.752919 $ 0.752919 $ 0.752919 Alle tiders Lav: $ 0.00945704 $ 0.00945704 $ 0.00945704 Nuværende pris: $ 0.01124045 $ 0.01124045 $ 0.01124045 Få mere at vide om OrbitAI (ORBIT) pris

OrbitAI (ORBIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OrbitAI (ORBIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ORBIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ORBIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ORBIT's tokenomics, kan du udforske ORBIT tokens live-pris!

ORBIT Prisprediktion Vil du vide, hvor ORBIT måske er på vej hen? Vores ORBIT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ORBIT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!