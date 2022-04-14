OracleSwap (ORACLE) Tokenomics Få vigtig indsigt i OracleSwap (ORACLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OracleSwap (ORACLE) Information Oracle Swap The Premiere DEX On The Songbird Network. Oracle Swap is an open DeFi platform on the Songbird Network where users can swap their tokens! It is a Decentralized Exchange that creates an open market for users to create liquidity for their tokens. It also provides a variety of opportunities to gain yield by providing liquidity and staking! OracleSwap is a leading oracle data provider to the Songbird and Flare Network. The Oracle Swap FTSO uses a Machine Learning algorithm to aggregate price data from many sources to submit the most accurate price data possible. Officiel hjemmeside: https://www.oracleswap.io/ Køb ORACLE nu!

OracleSwap (ORACLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OracleSwap (ORACLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 86.43K $ 86.43K $ 86.43K Alle tiders Høj: $ 0.00094828 $ 0.00094828 $ 0.00094828 Alle tiders Lav: $ 0.00004611 $ 0.00004611 $ 0.00004611 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om OracleSwap (ORACLE) pris

OracleSwap (ORACLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OracleSwap (ORACLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ORACLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ORACLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ORACLE's tokenomics, kan du udforske ORACLE tokens live-pris!

