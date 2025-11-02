Oracle xStock (ORCLX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 289.7 $ 289.7 $ 289.7 24H lav $ 289.74 $ 289.74 $ 289.74 24H høj 24H lav $ 289.7$ 289.7 $ 289.7 24H høj $ 289.74$ 289.74 $ 289.74 All Time High $ 341.33$ 341.33 $ 341.33 Laveste pris $ 267.23$ 267.23 $ 267.23 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -3.10% Prisændring (7D) -3.10%

Oracle xStock (ORCLX) realtidsprisen er $289.73. I løbet af de sidste 24 timer har ORCLX handlet mellem et lavpunkt på $ 289.7 og et højdepunkt på $ 289.74, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ORCLXs højeste pris nogensinde er $ 341.33, mens den laveste pris nogensinde er $ 267.23.

Når det gælder kortsigtet performance, ORCLX har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -3.10% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Oracle xStock (ORCLX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M Cirkulationsforsyning 3.75K 3.75K 3.75K Samlet Udbud 29,218.015253962 29,218.015253962 29,218.015253962

Den nuværende markedsværdi på Oracle xStock er $ 1.09M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ORCLX er 3.75K, med et samlet udbud på 29218.015253962. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.47M.