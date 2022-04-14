Oracle Meta Technologies (OMT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Oracle Meta Technologies (OMT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Oracle Meta Technologies (OMT) Information Oracle Meta Technologies is an innovative project that has created the most reliable and functional cryptocurrency wallet in the world. Our goal is to ensure maximum security for users and provide them with additional opportunities for investing and earning with cryptocurrencies. We are team of developers who made the first crypto wallet with integrated Ai. Something like Ai crypto organizer, where you can store your assets, stake them, earn using our Ai trading bot, and get full analitycs based on santiment and theblock metrics powered by our Ai system. Our main goal is to make easy-to-use product for all users, not only for those who are already involved in crypto, make it safe. Help people to enter the crypto world without troubles and blocks. Now we need help only with funding, to improve our servers with power and security, to spend money for marketing for a normal world wide launch. Officiel hjemmeside: https://omt.technology/ Hvidbog: https://omt.technology/white-paper/executive-summary Køb OMT nu!

Oracle Meta Technologies (OMT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Oracle Meta Technologies (OMT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 23.65M $ 23.65M $ 23.65M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 347.11K $ 347.11K $ 347.11K Alle tiders Høj: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Alle tiders Lav: $ 0.00552257 $ 0.00552257 $ 0.00552257 Nuværende pris: $ 0.01454694 $ 0.01454694 $ 0.01454694 Få mere at vide om Oracle Meta Technologies (OMT) pris

Oracle Meta Technologies (OMT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Oracle Meta Technologies (OMT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OMT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OMT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OMT's tokenomics, kan du udforske OMT tokens live-pris!

