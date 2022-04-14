Oracle Finance Network (ONF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Oracle Finance Network (ONF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Oracle Finance Network (ONF) Information The Oracle Finance Network (OFN) is a next-generation on-chain financial infrastructure jointly initiated by a global alliance of leading foundations. It deeply integrates oracle bone inscriptions—humanity's earliest symbol of trust—with cutting-edge blockchain technology to build an open, transparent, and cross-chain interoperable Web3 financial ecosystem. OFN will promote the widespread adoption of Finance-as-a-Service (FaaS), creating seamless interoperability across the entire financial value chain, encompassing asset issuance, trading, lending, derivatives, and payments. The OFN aims to construct the world's first on-chain financial super-ecosystem governed collaboratively by a cross-industry foundation alliance. Officiel hjemmeside: https://www.oracleonf.vip

Oracle Finance Network (ONF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Oracle Finance Network (ONF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.74B $ 7.74B $ 7.74B Alle tiders Høj: $ 80.42 $ 80.42 $ 80.42 Alle tiders Lav: $ 76.15 $ 76.15 $ 76.15 Nuværende pris: $ 77.47 $ 77.47 $ 77.47 Få mere at vide om Oracle Finance Network (ONF) pris

Oracle Finance Network (ONF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Oracle Finance Network (ONF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ONF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ONF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ONF's tokenomics, kan du udforske ONF tokens live-pris!

