Oracle AI (ORACLE) Information OracleAI is a data analytics platform enhancing investment decisions with predictive models, KOL insights, and market trend analyses. It offers exclusive features via $ORACLE token staking, including a custom TG bot, gasless swaps, and a proprietary AI tool for deep cryptocurrency market insights, aiming to transform trading strategies with its innovative technology. Officiel hjemmeside: https://www.oracleai.app/ Hvidbog: https://www.oracleai.app/files/oracle-deck.pdf Køb ORACLE nu!

Oracle AI (ORACLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Oracle AI (ORACLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 138.44K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 829.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 166.82K Alle tiders Høj: $ 0.01300449 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00016657 Få mere at vide om Oracle AI (ORACLE) pris

Oracle AI (ORACLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Oracle AI (ORACLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ORACLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ORACLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ORACLE's tokenomics, kan du udforske ORACLE tokens live-pris!

ORACLE Prisprediktion Vil du vide, hvor ORACLE måske er på vej hen? Vores ORACLE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ORACLE Tokens prisprediktion nu!

