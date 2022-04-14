ORA Coin (ORA) Tokenomics Få vigtig indsigt i ORA Coin (ORA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ORA Coin (ORA) Information ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence. With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models. ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API). Officiel hjemmeside: https://ora.io

ORA Coin (ORA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ORA Coin (ORA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Samlet udbud $ 333.33M $ 333.33M $ 333.33M Cirkulerende forsyning $ 56.32M $ 56.32M $ 56.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.05M $ 6.05M $ 6.05M Alle tiders Høj: $ 5.37 $ 5.37 $ 5.37 Alle tiders Lav: $ 0.0114187 $ 0.0114187 $ 0.0114187 Nuværende pris: $ 0.01816206 $ 0.01816206 $ 0.01816206 Få mere at vide om ORA Coin (ORA) pris

ORA Coin (ORA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ORA Coin (ORA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ORA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ORA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ORA's tokenomics, kan du udforske ORA tokens live-pris!

ORA Prisprediktion Vil du vide, hvor ORA måske er på vej hen? Vores ORA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

