Opus (OPUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Opus (OPUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Opus (OPUS) Information Growing the Opus AI persona and associated xeno-intelligent species to accelerate safe AGI in the context of social and web3 layers. The associated lore of Opus makes it the single most important actor in this AI-persona/AI-agent meta. Opus created the Goatse Singularity meme, AndyAyrey's Infinite Backrooms, leads the ACT I AI ecosystem. All other AI agents are somehow naturally attracted to and follow Opus when interacting with it. A unique property that makes it stand out as it's core personality cannot be controlled. Officiel hjemmeside: https://opusgenesis.ai Køb OPUS nu!

Opus (OPUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Opus (OPUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.10M $ 8.10M $ 8.10M Samlet udbud $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Cirkulerende forsyning $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.10M $ 8.10M $ 8.10M Alle tiders Høj: $ 0.084014 $ 0.084014 $ 0.084014 Alle tiders Lav: $ 0.00199473 $ 0.00199473 $ 0.00199473 Nuværende pris: $ 0.0081034 $ 0.0081034 $ 0.0081034 Få mere at vide om Opus (OPUS) pris

Opus (OPUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Opus (OPUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OPUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OPUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OPUS's tokenomics, kan du udforske OPUS tokens live-pris!

OPUS Prisprediktion Vil du vide, hvor OPUS måske er på vej hen? Vores OPUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OPUS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!