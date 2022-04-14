Opus CASH (CASH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Opus CASH (CASH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Opus CASH (CASH) Information Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg.

A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg. Officiel hjemmeside: https://www.opus.money/

Opus CASH (CASH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Opus CASH (CASH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 349.33K $ 349.33K $ 349.33K Samlet udbud $ 349.44K $ 349.44K $ 349.44K Cirkulerende forsyning $ 349.44K $ 349.44K $ 349.44K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 349.33K $ 349.33K $ 349.33K Alle tiders Høj: $ 1.091 $ 1.091 $ 1.091 Alle tiders Lav: $ 0.944728 $ 0.944728 $ 0.944728 Nuværende pris: $ 0.99949 $ 0.99949 $ 0.99949 Få mere at vide om Opus CASH (CASH) pris

Opus CASH (CASH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Opus CASH (CASH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CASH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CASH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CASH's tokenomics, kan du udforske CASH tokens live-pris!

CASH Prisprediktion Vil du vide, hvor CASH måske er på vej hen? Vores CASH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

