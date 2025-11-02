Optopia AI (OPAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00315088$ 0.00315088 $ 0.00315088 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +3.67% Prisændring (1D) +0.83% Prisændring (7D) -12.68% Prisændring (7D) -12.68%

Optopia AI (OPAI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har OPAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OPAIs højeste pris nogensinde er $ 0.00315088, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, OPAI har ændret sig med +3.67% i løbet af den sidste time, +0.83% i løbet af 24 timer og -12.68% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Optopia AI (OPAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 21.14K$ 21.14K $ 21.14K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 32.31K$ 32.31K $ 32.31K Cirkulationsforsyning 6.54B 6.54B 6.54B Samlet Udbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Optopia AI er $ 21.14K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OPAI er 6.54B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 32.31K.