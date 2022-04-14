OptionsAI (OPTION) Tokenomics Få vigtig indsigt i OptionsAI (OPTION), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OptionsAI (OPTION) Information Options AI is an on-chain AI-powered derivatives trading bot designed for Telegram, providing a seamless, intuitive experience for traders of all levels. With a focus on accessibility, users can trade without the need for KYC, ensuring privacy and ease of use. Options AI offers full custody of funds, meaning you retain complete control over your assets at all times. Whether you're a novice or a pro, Options AI simplifies trading with cutting-edge AI-driven tools, making derivatives trading secure, transparent, and efficient—all within Telegram. Officiel hjemmeside: https://www.optionsai.tech/ Hvidbog: https://options--ai.gitbook.io/options-ai Køb OPTION nu!

OptionsAI (OPTION) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OptionsAI (OPTION), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 165.85K $ 165.85K $ 165.85K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 195.12K $ 195.12K $ 195.12K Alle tiders Høj: $ 0.571095 $ 0.571095 $ 0.571095 Alle tiders Lav: $ 0.00653446 $ 0.00653446 $ 0.00653446 Nuværende pris: $ 0.01951214 $ 0.01951214 $ 0.01951214 Få mere at vide om OptionsAI (OPTION) pris

OptionsAI (OPTION) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OptionsAI (OPTION) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OPTION tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OPTION tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OPTION's tokenomics, kan du udforske OPTION tokens live-pris!

