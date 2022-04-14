Optimus AI (OPTI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Optimus AI (OPTI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Optimus AI (OPTI) Information Optimus AI is a decentralized currency made on the day of birth of the official Optimus Twitter. Optimus AI has the goal of building and fostering the largest Al community while helping to provide exposure and resources to some of these innovations. Developers will have the ability to apply for grants through the Optimus Venture Fund, and the community will be a primary decision maker in determining which projects to fund and get involved with-whether they're Al-crypto related or a crypto startup. Officiel hjemmeside: https://www.optimustoken.io/ Hvidbog: https://uploads-ssl.webflow.com/63cefa808d6cf9699675140d/6404da68e2cfd9e176f8f695_Optimus%20AI%20Whitepaper%20v1.0.1.pdf Køb OPTI nu!

Optimus AI (OPTI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Optimus AI (OPTI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Alle tiders Høj: $ 0.617148 $ 0.617148 $ 0.617148 Alle tiders Lav: $ 0.01126845 $ 0.01126845 $ 0.01126845 Nuværende pris: $ 0.02809534 $ 0.02809534 $ 0.02809534 Få mere at vide om Optimus AI (OPTI) pris

Optimus AI (OPTI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Optimus AI (OPTI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OPTI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OPTI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OPTI's tokenomics, kan du udforske OPTI tokens live-pris!

