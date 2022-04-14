Opriva AI (OPRV) Tokenomics Få vigtig indsigt i Opriva AI (OPRV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Opriva AI (OPRV) Information Multi Layer Blockchain Based Security Architecture Browse and transact securely with our blockchain-based architecture for ultimate online privacy. Opriva is a multi-functional platform built on blockchain technology, offering three key features: a browser, a crypto wallet, and a decentralized exchange (DEX). Unlike conventional browsers that track user behavior, Opriva enables anonymous browsing, preventing user data from being collected or monetized. This multi-layered system not only ensures privacy but also provides a seamless environment for managing and trading crypto assets securely. The platform is built for the Android ecosystem at the initial stage, combining web browsing with decentralized finance (DeFi). It reflects the convergence of two significant trends—the demand for privacy-focused tools and the rapid adoption of blockchain-based solutions. Through its decentralized architecture, Opriva removes the reliance on centralized servers, reducing vulnerabilities while empowering users to browse and transact without fear of surveillance. This blend of privacy, crypto-friendliness, and financial tools makes Opriva a one-stop solution for the modern internet user. Officiel hjemmeside: https://opriva.io/ Hvidbog: https://opriva.gitbook.io/ Køb OPRV nu!

Opriva AI (OPRV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Opriva AI (OPRV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.69K $ 12.69K $ 12.69K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.69K $ 12.69K $ 12.69K Alle tiders Høj: $ 0.00803921 $ 0.00803921 $ 0.00803921 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00012687 $ 0.00012687 $ 0.00012687 Få mere at vide om Opriva AI (OPRV) pris

Opriva AI (OPRV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Opriva AI (OPRV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OPRV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OPRV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OPRV's tokenomics, kan du udforske OPRV tokens live-pris!

