OpMentis (OPM) Information OpMentis OPM is an ethereum token of OpMentis platform , where state-of-the-art AI technology meets accessibility the platform is meticulously designed to empower users, allowing them to delve into the realm of artificial intelligence with ease and confidence. The essence of Opmentis lies in its ability to simplify complex AI concepts and tools, making them user-friendly and approachable. This means that even those without a coding background can harness the full potential of AI for various purposes, from personal projects to significant business initiatives. Officiel hjemmeside: https://www.opmentis.xyz/ Hvidbog: https://docs.opmentis.xyz/ Køb OPM nu!

OpMentis (OPM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OpMentis (OPM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 111.80K $ 111.80K $ 111.80K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 74.50M $ 74.50M $ 74.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 150.07K $ 150.07K $ 150.07K Alle tiders Høj: $ 0.075756 $ 0.075756 $ 0.075756 Alle tiders Lav: $ 0.00113063 $ 0.00113063 $ 0.00113063 Nuværende pris: $ 0.00150068 $ 0.00150068 $ 0.00150068 Få mere at vide om OpMentis (OPM) pris

OpMentis (OPM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OpMentis (OPM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OPM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OPM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OPM's tokenomics, kan du udforske OPM tokens live-pris!

