OpenEden OpenDollar (USDO) Information The OpenEden Open Dollar ("USDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. USDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements. Officiel hjemmeside: https://openeden.com/ Køb USDO nu!

OpenEden OpenDollar (USDO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OpenEden OpenDollar (USDO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 281.32M $ 281.32M $ 281.32M Samlet udbud $ 281.68M $ 281.68M $ 281.68M Cirkulerende forsyning $ 281.68M $ 281.68M $ 281.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 281.32M $ 281.32M $ 281.32M Alle tiders Høj: $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 Alle tiders Lav: $ 0.969341 $ 0.969341 $ 0.969341 Nuværende pris: $ 0.998769 $ 0.998769 $ 0.998769 Få mere at vide om OpenEden OpenDollar (USDO) pris

OpenEden OpenDollar (USDO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OpenEden OpenDollar (USDO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDO's tokenomics, kan du udforske USDO tokens live-pris!

