OpenDelta GMCI30 (OG30) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.1978 $ 0.1978 $ 0.1978 24H lav $ 0.199247 $ 0.199247 $ 0.199247 24H høj 24H lav $ 0.1978$ 0.1978 $ 0.1978 24H høj $ 0.199247$ 0.199247 $ 0.199247 All Time High $ 0.258621$ 0.258621 $ 0.258621 Laveste pris $ 0.197582$ 0.197582 $ 0.197582 Prisændring (1H) -0.01% Prisændring (1D) +0.10% Prisændring (7D) -1.11% Prisændring (7D) -1.11%

OpenDelta GMCI30 (OG30) realtidsprisen er $0.199169. I løbet af de sidste 24 timer har OG30 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.1978 og et højdepunkt på $ 0.199247, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OG30s højeste pris nogensinde er $ 0.258621, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.197582.

Når det gælder kortsigtet performance, OG30 har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, +0.10% i løbet af 24 timer og -1.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Markedsinformation

Markedsværdi $ 187.22K$ 187.22K $ 187.22K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 187.22K$ 187.22K $ 187.22K Cirkulationsforsyning 940.00K 940.00K 940.00K Samlet Udbud 939,999.997995219 939,999.997995219 939,999.997995219

Den nuværende markedsværdi på OpenDelta GMCI30 er $ 187.22K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OG30 er 940.00K, med et samlet udbud på 939999.997995219. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 187.22K.