Den direkte OpenDelta GMCI30 pris i dag er 0.199169 USD. Følg med i realtid OG30 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk OG30 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om OG30

OG30 Prisinfo

Hvad er OG30

OG30 Officiel hjemmeside

OG30 Tokenomics

OG30 Prisprognose

OpenDelta GMCI30 Pris (OG30)

1 OG30 til USD direkte pris:

$0.199169
$0.199169$0.199169
0.00%1D
USD
OpenDelta GMCI30 (OG30) Live prisdiagram
OpenDelta GMCI30 (OG30) Prisoplysninger (USD)

OpenDelta GMCI30 (OG30) realtidsprisen er $0.199169. I løbet af de sidste 24 timer har OG30 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.1978 og et højdepunkt på $ 0.199247, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OG30s højeste pris nogensinde er $ 0.258621, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.197582.

Når det gælder kortsigtet performance, OG30 har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, +0.10% i løbet af 24 timer og -1.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

$ 187.22K
$ 187.22K$ 187.22K

--
----

$ 187.22K
$ 187.22K$ 187.22K

940.00K
940.00K 940.00K

939,999.997995219
939,999.997995219 939,999.997995219

Den nuværende markedsværdi på OpenDelta GMCI30 er $ 187.22K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OG30 er 940.00K, med et samlet udbud på 939999.997995219. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 187.22K.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af OpenDelta GMCI30 til USD $ +0.00019059.
I de sidste 30 dage var prisændringen af OpenDelta GMCI30 til USD $ -0.0254629599.
I de sidste 60 dage var prisændringen af OpenDelta GMCI30 til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af OpenDelta GMCI30 til USD $ 0.

Hvad er OpenDelta GMCI30 (OG30)

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

Officiel hjemmeside

OpenDelta GMCI30 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil OpenDelta GMCI30 (OG30) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine OpenDelta GMCI30 (OG30) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for OpenDelta GMCI30.

Tjek OpenDelta GMCI30 prisprediktion nu!

OG30 til lokale valutaer

OpenDelta GMCI30 (OG30) Tokenomics

At forstå tokenomics for OpenDelta GMCI30 (OG30) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om OG30 Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om OpenDelta GMCI30 (OG30)

Hvor meget er OpenDelta GMCI30 (OG30) værd i dag?
Den direkte OG30 pris i USD er 0.199169 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle OG30 til USD pris?
Den aktuelle pris på OG30til USD er $ 0.199169. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af OpenDelta GMCI30?
Markedsværdien for OG30 er $ 187.22K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af OG30?
Den cirkulerende forsyning af OG30 er 940.00K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på OG30?
OG30 opnåede en ATH-pris på 0.258621 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på OG30?
OG30 så en ATL-pris på 0.197582 USD.
Hvad er handelsvolumen for OG30?
Direkte 24-timers handelsvolumen for OG30 er -- USD.
Bliver OG30 højere i år?
OG30 kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se OG30 prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
OpenDelta GMCI30 (OG30) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici.

