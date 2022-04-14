OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Tokenomics Få vigtig indsigt i OPEN Ticketing Ecosystem (OPN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing. Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships. Officiel hjemmeside: https://onopen.xyz/

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OPEN Ticketing Ecosystem (OPN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.83M $ 5.83M $ 5.83M Samlet udbud $ 22.93B $ 22.93B $ 22.93B Cirkulerende forsyning $ 22.93B $ 22.93B $ 22.93B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.83M $ 5.83M $ 5.83M Alle tiders Høj: $ 0.00552837 $ 0.00552837 $ 0.00552837 Alle tiders Lav: $ 0.00006431 $ 0.00006431 $ 0.00006431 Nuværende pris: $ 0.00025433 $ 0.00025433 $ 0.00025433 Få mere at vide om OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) pris

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OPN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OPN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OPN's tokenomics, kan du udforske OPN tokens live-pris!

