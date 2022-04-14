OPCAT (OPCAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i OPCAT (OPCAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OPCAT (OPCAT) Information We propose a novel UTXO-based token protocol on Bitcoin, called Covenant Attested Token (CAT) Protocol. It is miner validated and uses smart contracts, specifically covenants, to manage token mints and transfers. Compared with all existing token protocols on Bitcoin, it is solely enforced by Bitcoin Script at Layer 1 and has the following features. CAT protocol supports both fungible tokens (called CAT20 standard) and non-fungible tokens (called CAT721 standard). The techniques developed here are general purpose and can be applied in use cases beyond tokens. Officiel hjemmeside: https://catprotocol.org/ Køb OPCAT nu!

OPCAT (OPCAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OPCAT (OPCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Alle tiders Høj: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Alle tiders Lav: $ 0.052453 $ 0.052453 $ 0.052453 Nuværende pris: $ 0.09175 $ 0.09175 $ 0.09175 Få mere at vide om OPCAT (OPCAT) pris

OPCAT (OPCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OPCAT (OPCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OPCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OPCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OPCAT's tokenomics, kan du udforske OPCAT tokens live-pris!

