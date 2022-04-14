OPANARCHY (OPAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i OPANARCHY (OPAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OPANARCHY (OPAN) Information We are developing humanoid robots integrated within a decentralized, blockchain enabled network architecture that ensures secure, trustless communication and collaboration. Opanarchy is creating a comprehensive ecosystem for humanoid robotics development, bringing together developers, hardware, and community. we also building an open markertplace for robotics hardware and software along wirh private community forum for our community to hash out ideas, swap feedback, and keep the conversation flowing. Officiel hjemmeside: https://opanarchyfoundation.com/ Køb OPAN nu!

Markedsværdi: $ 41.18K
Samlet udbud $ 999.95M
Cirkulerende forsyning $ 999.95M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.18K
Alle tiders Høj: $ 0
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0

OPANARCHY (OPAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OPANARCHY (OPAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OPAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OPAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OPAN's tokenomics, kan du udforske OPAN tokens live-pris!

