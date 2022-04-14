Ooga Booga (OOGA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ooga Booga (OOGA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ooga Booga (OOGA) Information Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain's DeFi landscape, even before the network's mainnet went live. Officiel hjemmeside: https://www.oogabooga.io

Ooga Booga (OOGA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ooga Booga (OOGA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Samlet udbud $ 99.43M $ 99.43M $ 99.43M Cirkulerende forsyning $ 18.26M $ 18.26M $ 18.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.57M $ 12.57M $ 12.57M Alle tiders Høj: $ 0.336797 $ 0.336797 $ 0.336797 Alle tiders Lav: $ 0.02208362 $ 0.02208362 $ 0.02208362 Nuværende pris: $ 0.126436 $ 0.126436 $ 0.126436 Få mere at vide om Ooga Booga (OOGA) pris

Ooga Booga (OOGA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ooga Booga (OOGA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OOGA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OOGA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OOGA's tokenomics, kan du udforske OOGA tokens live-pris!

OOGA Prisprediktion Vil du vide, hvor OOGA måske er på vej hen? Vores OOGA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

