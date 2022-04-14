OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Tokenomics Få vigtig indsigt i OnlyCalls by Virtuals (CALLS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Information OnlyCalls is pioneering a new era of crypto trading through an ecosystem of specialized AI agents trained on extensive market data. Our agents excel at pattern recognition across multiple data streams: On-chain transaction analysisMarket sentiment evaluation Technical pattern identification Wallet cluster behavior Cross-chain opportunity detection These AI agents have demonstrated remarkable accuracy in identifying early-stage opportunities, with successful calls including ACT at 25K and PNUT at 435K before their significant moves. They operate 24/7, removing emotional bias and human limitations from trading decisions. The platform architecture consists of: Alpha Generation Pipeline: Real-time opportunity identification Multi-chain trend analysis Automated signal validation Risk probability scoring Trading Platform Integration: Strategy execution capabilities Advanced risk protocols Portfolio optimization Performance analytics Community Ecosystem Premium signals for token holders Strategy participation Governance mechanisms Revenue distribution Our recent launch on Virtuals attracted over 14,000 holders within 24 hours, validating the market demand for AI-driven trading solutions. The platform uses $CALLS as its native currency for accessing premium features, participating in automated strategies, and platform governance. Officiel hjemmeside: https://onlycalls.fun/ Hvidbog: https://sid-3.gitbook.io/onlycall.fun Køb CALLS nu!

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OnlyCalls by Virtuals (CALLS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 122.30K $ 122.30K $ 122.30K Samlet udbud $ 994.14M $ 994.14M $ 994.14M Cirkulerende forsyning $ 994.14M $ 994.14M $ 994.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 122.30K $ 122.30K $ 122.30K Alle tiders Høj: $ 0.00556986 $ 0.00556986 $ 0.00556986 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00012302 $ 0.00012302 $ 0.00012302 Få mere at vide om OnlyCalls by Virtuals (CALLS) pris

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OnlyCalls by Virtuals (CALLS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CALLS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CALLS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CALLS's tokenomics, kan du udforske CALLS tokens live-pris!

CALLS Prisprediktion Vil du vide, hvor CALLS måske er på vej hen? Vores CALLS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CALLS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!