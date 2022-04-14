ONINO (ONI) Tokenomics Få vigtig indsigt i ONINO (ONI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ONINO (ONI) Information ONINO is an innovative blockchain ecosystem designed to simplify and democratize tokenization. By offering a comprehensive suite of tools and the DAG-based ONINO protocol, ONINO addresses the challenges of complexity, privacy, and usability that have hindered the widespread adoption of blockchain technology. ONINO's mission is to make blockchain and tokenization accessible to businesses of all sizes, from Fortune 500 companies to small and medium-sized enterprises (SMEs), enabling them to leverage blockchain technology for various applications. Officiel hjemmeside: https://www.onino.io/ Hvidbog: https://onino.io/whitepaper Køb ONI nu!

ONINO (ONI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ONINO (ONI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 39.45M $ 39.45M $ 39.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Alle tiders Høj: $ 0.728541 $ 0.728541 $ 0.728541 Alle tiders Lav: $ 0.01652379 $ 0.01652379 $ 0.01652379 Nuværende pris: $ 0.03692862 $ 0.03692862 $ 0.03692862 Få mere at vide om ONINO (ONI) pris

ONINO (ONI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ONINO (ONI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ONI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ONI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ONI's tokenomics, kan du udforske ONI tokens live-pris!

ONI Prisprediktion Vil du vide, hvor ONI måske er på vej hen? Vores ONI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ONI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!