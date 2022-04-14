Onigiri (ONI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Onigiri (ONI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Onigiri (ONI) Information Kabosu and Neiro's brother , There was only 3 cats OnigiriCat was the last piece $ONI Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, OnigiriCat aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados . Officiel hjemmeside: https://onigiricatcoin.xyz/ Køb ONI nu!

Onigiri (ONI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Onigiri (ONI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 129.37K $ 129.37K $ 129.37K Samlet udbud $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Cirkulerende forsyning $ 413.59B $ 413.59B $ 413.59B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 131.59K $ 131.59K $ 131.59K Alle tiders Høj: $ 0.00003524 $ 0.00003524 $ 0.00003524 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Onigiri (ONI) pris

Onigiri (ONI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Onigiri (ONI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ONI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ONI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ONI's tokenomics, kan du udforske ONI tokens live-pris!

ONI Prisprediktion Vil du vide, hvor ONI måske er på vej hen? Vores ONI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

