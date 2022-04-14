Onigiri Kitty (OKY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Onigiri Kitty (OKY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Onigiri Kitty (OKY) Information Hold to earn $ADA and The newest memecoin on the block. Officiel hjemmeside: https://onigirikitty.org/ Køb OKY nu!

Onigiri Kitty (OKY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Onigiri Kitty (OKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 335.59K $ 335.59K $ 335.59K Samlet udbud $ 106.94M $ 106.94M $ 106.94M Cirkulerende forsyning $ 106.94M $ 106.94M $ 106.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 335.59K $ 335.59K $ 335.59K Alle tiders Høj: $ 0.01614783 $ 0.01614783 $ 0.01614783 Alle tiders Lav: $ 0.00230169 $ 0.00230169 $ 0.00230169 Nuværende pris: $ 0.00313801 $ 0.00313801 $ 0.00313801 Få mere at vide om Onigiri Kitty (OKY) pris

Onigiri Kitty (OKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Onigiri Kitty (OKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OKY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OKY's tokenomics, kan du udforske OKY tokens live-pris!

