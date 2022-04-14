Onigchi (ONIGCHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Onigchi (ONIGCHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Onigchi (ONIGCHI) Information Onigchi fights for equal rights and representation. We will not stop marching and fighting the good fight until we have our black frog emoji and Kermit has been recast as a black frog. Onigchi, the No. 1 Black Rain Frog on TikTok, stands as a symbol of the fight for representation and equality. Black frogs leap higher, grind harder, and bid bigger. The mission won’t stop until Kermit is recast as a Black frog, bringing justice and balance to the pond. #BlackFrogsMatter Officiel hjemmeside: https://www.onigchi.com/ Køb ONIGCHI nu!

Onigchi (ONIGCHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Onigchi (ONIGCHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.16K $ 9.16K $ 9.16K Samlet udbud $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Cirkulerende forsyning $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.16K $ 9.16K $ 9.16K Alle tiders Høj: $ 0.00153562 $ 0.00153562 $ 0.00153562 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Onigchi (ONIGCHI) pris

Onigchi (ONIGCHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Onigchi (ONIGCHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ONIGCHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ONIGCHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ONIGCHI's tokenomics, kan du udforske ONIGCHI tokens live-pris!

