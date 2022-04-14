OneMug (MUG) Tokenomics Få vigtig indsigt i OneMug (MUG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OneMug (MUG) Information MUG is a memeable RWA token on Solana. MUG can be swapped for Member ID's on swap.onemug.com and staked on stake.onemug.com which makes it so the owners of the Member ID's can sell OneMug Coffee on https://onemug.com/ with the number of their Member ID NFT as their referral code and make most all the profit from the sale. This revolutionizes the way brands will be built with a new model we call community over corporations. Officiel hjemmeside: https://www.onemug.xyz/ Køb MUG nu!

OneMug (MUG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OneMug (MUG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 207.57K $ 207.57K $ 207.57K Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 207.57K $ 207.57K $ 207.57K Alle tiders Høj: $ 0.00313387 $ 0.00313387 $ 0.00313387 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00020757 $ 0.00020757 $ 0.00020757 Få mere at vide om OneMug (MUG) pris

OneMug (MUG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OneMug (MUG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MUG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MUG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MUG's tokenomics, kan du udforske MUG tokens live-pris!

