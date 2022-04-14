One World Chain (OWCT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i One World Chain (OWCT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
One World Chain (OWCT) Information

One World Chain is a Decentralized Ethereum Scaling Platform and EVM compatible Blockchain. Providing the ultimate layer one user experience with faster transactions at super-low gas fee. One World Chain is an All-in-One Blockchain with various Developer-Friendly applications, which can also be used by non-devs. The Blockchain utility token ticker is $OWCT.

Officiel hjemmeside:
https://oneworldchain.org/
Hvidbog:
https://docs.oneworldchain.org/

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for One World Chain (OWCT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 43.84K
Samlet udbud
$ 21.00M
Cirkulerende forsyning
$ 21.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 43.84K
Alle tiders Høj:
$ 0.00381587
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00208773
One World Chain (OWCT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for One World Chain (OWCT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal OWCT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange OWCT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår OWCT's tokenomics, kan du udforske OWCT tokens live-pris!

OWCT Prisprediktion

Vil du vide, hvor OWCT måske er på vej hen? Vores OWCT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.