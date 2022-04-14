ONE PUNCH CAT (PUNCH) Tokenomics Få vigtig indsigt i ONE PUNCH CAT (PUNCH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ONE PUNCH CAT (PUNCH) Information One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain. Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers. Officiel hjemmeside: https://punchonsolana.com Hvidbog: https://punchonsolana.com/whitepaper.html Køb PUNCH nu!

ONE PUNCH CAT (PUNCH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ONE PUNCH CAT (PUNCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.71K $ 31.71K $ 31.71K Samlet udbud $ 936.70M $ 936.70M $ 936.70M Cirkulerende forsyning $ 936.70M $ 936.70M $ 936.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.71K $ 31.71K $ 31.71K Alle tiders Høj: $ 0.00361979 $ 0.00361979 $ 0.00361979 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ONE PUNCH CAT (PUNCH) pris

ONE PUNCH CAT (PUNCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ONE PUNCH CAT (PUNCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUNCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUNCH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUNCH's tokenomics, kan du udforske PUNCH tokens live-pris!

PUNCH Prisprediktion Vil du vide, hvor PUNCH måske er på vej hen? Vores PUNCH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PUNCH Tokens prisprediktion nu!

