ONE PUNCH CAT (PUNCH) Tokenomics

Få vigtig indsigt i ONE PUNCH CAT (PUNCH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
ONE PUNCH CAT (PUNCH) Information

One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain. Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers.

https://punchonsolana.com
https://punchonsolana.com/whitepaper.html

ONE PUNCH CAT (PUNCH) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ONE PUNCH CAT (PUNCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 31.71K
Samlet udbud
$ 936.70M
Cirkulerende forsyning
$ 936.70M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 31.71K
Alle tiders Høj:
$ 0.00361979
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
ONE PUNCH CAT (PUNCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for ONE PUNCH CAT (PUNCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PUNCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PUNCH tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PUNCH's tokenomics, kan du udforske PUNCH tokens live-pris!

PUNCH Prisprediktion

Vil du vide, hvor PUNCH måske er på vej hen? Vores PUNCH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.