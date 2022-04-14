One Cash (ONC) Tokenomics Få vigtig indsigt i One Cash (ONC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

One Cash (ONC) Information The most daring and innovative experimental project for the Basis protocol Officiel hjemmeside: https://onecash.finance/ Køb ONC nu!

One Cash (ONC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for One Cash (ONC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 82.81K $ 82.81K $ 82.81K Samlet udbud $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Cirkulerende forsyning $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 82.81K $ 82.81K $ 82.81K Alle tiders Høj: $ 1,634.01 $ 1,634.01 $ 1,634.01 Alle tiders Lav: $ 0.03781224 $ 0.03781224 $ 0.03781224 Nuværende pris: $ 0.054057 $ 0.054057 $ 0.054057 Få mere at vide om One Cash (ONC) pris

One Cash (ONC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for One Cash (ONC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ONC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ONC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ONC's tokenomics, kan du udforske ONC tokens live-pris!

ONC Prisprediktion Vil du vide, hvor ONC måske er på vej hen? Vores ONC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ONC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!