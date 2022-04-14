Oncology Network (ONC) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Oncology Network (ONC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Oncology Network (ONC) Information

Oncology Network is an original Decentralized Science (DeSci) movement aimed at revolutionizing cancer research by fostering collaboration among researchers, patients, and the public.

Oncology Network seeks to dismantle the cancer research barriers by creating a collaborative, transparent, and decentralized platform. This initiative connects various stakeholders, facilitating a more inclusive approach to cancer research.

Imagine a world where researchers, patients, and the public come together seamlessly to tackle one of humanity's greatest challenges:cancer. By breaking down the barriers of traditional systems, it empowers collaboration, fosters inclusivity, and accelerates the pace of discovery like never before.

Officiel hjemmeside:
https://oncologynetwork.org/
Hvidbog:
https://drive.google.com/file/d/1FEAmvXWtf6p2aZfwAJ6j4Qd-1JL3XqHT/view?usp=sharing

Oncology Network (ONC) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Oncology Network (ONC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 143.60K
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 696.09M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 206.30K
Alle tiders Høj:
$ 0.02182385
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.0002063
Oncology Network (ONC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Oncology Network (ONC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ONC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ONC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ONC's tokenomics, kan du udforske ONC tokens live-pris!

ONC Prisprediktion

Vil du vide, hvor ONC måske er på vej hen? Vores ONC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.