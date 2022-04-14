Oncology Network (ONC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Oncology Network (ONC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Oncology Network (ONC) Information Oncology Network is an original Decentralized Science (DeSci) movement aimed at revolutionizing cancer research by fostering collaboration among researchers, patients, and the public. Oncology Network seeks to dismantle the cancer research barriers by creating a collaborative, transparent, and decentralized platform. This initiative connects various stakeholders, facilitating a more inclusive approach to cancer research. Imagine a world where researchers, patients, and the public come together seamlessly to tackle one of humanity's greatest challenges:cancer. By breaking down the barriers of traditional systems, it empowers collaboration, fosters inclusivity, and accelerates the pace of discovery like never before. Officiel hjemmeside: https://oncologynetwork.org/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1FEAmvXWtf6p2aZfwAJ6j4Qd-1JL3XqHT/view?usp=sharing Køb ONC nu!

Oncology Network (ONC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Oncology Network (ONC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 143.60K $ 143.60K $ 143.60K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 696.09M $ 696.09M $ 696.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 206.30K $ 206.30K $ 206.30K Alle tiders Høj: $ 0.02182385 $ 0.02182385 $ 0.02182385 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0002063 $ 0.0002063 $ 0.0002063 Få mere at vide om Oncology Network (ONC) pris

Oncology Network (ONC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Oncology Network (ONC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ONC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ONC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ONC's tokenomics, kan du udforske ONC tokens live-pris!

