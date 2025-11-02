Onchain Yield Coin Pris (ONYC)
Onchain Yield Coin (ONYC) realtidsprisen er $1.044. I løbet af de sidste 24 timer har ONYC handlet mellem et lavpunkt på $ 1.041 og et højdepunkt på $ 1.045, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ONYCs højeste pris nogensinde er $ 1.045, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.005.
Når det gælder kortsigtet performance, ONYC har ændret sig med +0.11% i løbet af den sidste time, -0.09% i løbet af 24 timer og +0.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Onchain Yield Coin er $ 104.32M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ONYC er 100.00M, med et samlet udbud på 99999997.13438635. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 104.32M.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ -0.00102871674146
|-0.09%
|30 dage
|$ +0.0109248336
|+1.05%
|60 dage
|$ +0.0233496864
|+2.24%
|90 dage
|$ +0.035868878487728
|+3.56%
Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.
The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.
Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.
