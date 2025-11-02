Onchain Yield Coin (ONYC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.041 $ 1.041 $ 1.041 24H lav $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 24H høj 24H lav $ 1.041$ 1.041 $ 1.041 24H høj $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 All Time High $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Laveste pris $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Prisændring (1H) +0.11% Prisændring (1D) -0.09% Prisændring (7D) +0.34% Prisændring (7D) +0.34%

Onchain Yield Coin (ONYC) realtidsprisen er $1.044. I løbet af de sidste 24 timer har ONYC handlet mellem et lavpunkt på $ 1.041 og et højdepunkt på $ 1.045, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ONYCs højeste pris nogensinde er $ 1.045, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.005.

Når det gælder kortsigtet performance, ONYC har ændret sig med +0.11% i løbet af den sidste time, -0.09% i løbet af 24 timer og +0.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Onchain Yield Coin (ONYC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 104.32M$ 104.32M $ 104.32M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 104.32M$ 104.32M $ 104.32M Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 99,999,997.13438635 99,999,997.13438635 99,999,997.13438635

Den nuværende markedsværdi på Onchain Yield Coin er $ 104.32M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ONYC er 100.00M, med et samlet udbud på 99999997.13438635. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 104.32M.