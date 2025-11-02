UdvekslingDEX+
Den direkte Onchain Yield Coin pris i dag er 1.044 USD. Følg med i realtid ONYC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ONYC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ONYC

ONYC Prisinfo

Hvad er ONYC

ONYC Whitepaper

ONYC Officiel hjemmeside

ONYC Tokenomics

ONYC Prisprognose

Onchain Yield Coin Logo

Onchain Yield Coin Pris (ONYC)

Ikke noteret

1 ONYC til USD direkte pris:

$1.044
$1.044
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Onchain Yield Coin (ONYC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:24:09 (UTC+8)

Onchain Yield Coin (ONYC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 1.041
$ 1.041
24H lav
$ 1.045
$ 1.045
24H høj

$ 1.041
$ 1.041

$ 1.045
$ 1.045

$ 1.045
$ 1.045

$ 1.005
$ 1.005

+0.11%

-0.09%

+0.34%

+0.34%

Onchain Yield Coin (ONYC) realtidsprisen er $1.044. I løbet af de sidste 24 timer har ONYC handlet mellem et lavpunkt på $ 1.041 og et højdepunkt på $ 1.045, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ONYCs højeste pris nogensinde er $ 1.045, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.005.

Når det gælder kortsigtet performance, ONYC har ændret sig med +0.11% i løbet af den sidste time, -0.09% i løbet af 24 timer og +0.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Onchain Yield Coin (ONYC) Markedsinformation

$ 104.32M
$ 104.32M

--
--

$ 104.32M
$ 104.32M

100.00M
100.00M

99,999,997.13438635
99,999,997.13438635

Den nuværende markedsværdi på Onchain Yield Coin er $ 104.32M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ONYC er 100.00M, med et samlet udbud på 99999997.13438635. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 104.32M.

Onchain Yield Coin (ONYC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Onchain Yield Coin til USD $ -0.00102871674146.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Onchain Yield Coin til USD $ +0.0109248336.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Onchain Yield Coin til USD $ +0.0233496864.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Onchain Yield Coin til USD $ +0.035868878487728.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00102871674146-0.09%
30 dage$ +0.0109248336+1.05%
60 dage$ +0.0233496864+2.24%
90 dage$ +0.035868878487728+3.56%

Hvad er Onchain Yield Coin (ONYC)

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Onchain Yield Coin (ONYC) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Onchain Yield Coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Onchain Yield Coin (ONYC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Onchain Yield Coin (ONYC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Onchain Yield Coin.

Tjek Onchain Yield Coin prisprediktion nu!

ONYC til lokale valutaer

Onchain Yield Coin (ONYC) Tokenomics

At forstå tokenomics for Onchain Yield Coin (ONYC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ONYC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Onchain Yield Coin (ONYC)

Hvor meget er Onchain Yield Coin (ONYC) værd i dag?
Den direkte ONYC pris i USD er 1.044 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ONYC til USD pris?
Den aktuelle pris på ONYCtil USD er $ 1.044. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Onchain Yield Coin?
Markedsværdien for ONYC er $ 104.32M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ONYC?
Den cirkulerende forsyning af ONYC er 100.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ONYC?
ONYC opnåede en ATH-pris på 1.045 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ONYC?
ONYC så en ATL-pris på 1.005 USD.
Hvad er handelsvolumen for ONYC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ONYC er -- USD.
Bliver ONYC højere i år?
ONYC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ONYC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Onchain Yield Coin (ONYC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$109,990.70

$3,867.80

$0.02847

$185.61

$1.0003

$109,990.70

$3,867.80

$185.61

$71.77

$19.881

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07369

$0.000000000000000000000020

$0.0038200

$0.00005396

$0.0021

$0.000285

