OnChain Pepe 404 (OCP404) Information 88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88. Officiel hjemmeside: https://onchainpepe.xyz Køb OCP404 nu!

OnChain Pepe 404 (OCP404) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OnChain Pepe 404 (OCP404), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 59.22K $ 59.22K $ 59.22K Samlet udbud $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 Cirkulerende forsyning $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 59.22K $ 59.22K $ 59.22K Alle tiders Høj: $ 5,094.39 $ 5,094.39 $ 5,094.39 Alle tiders Lav: $ 332.33 $ 332.33 $ 332.33 Nuværende pris: $ 672.86 $ 672.86 $ 672.86 Få mere at vide om OnChain Pepe 404 (OCP404) pris

OnChain Pepe 404 (OCP404) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OnChain Pepe 404 (OCP404) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OCP404 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OCP404 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OCP404's tokenomics, kan du udforske OCP404 tokens live-pris!

