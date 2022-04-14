Onchain Finance and Culture (OFAC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Onchain Finance and Culture (OFAC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Onchain Finance and Culture (OFAC) Information Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space. Officiel hjemmeside: https://ofacbase.com/ Køb OFAC nu!

Onchain Finance and Culture (OFAC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Onchain Finance and Culture (OFAC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.44K $ 31.44K $ 31.44K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 838.79M $ 838.79M $ 838.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.48K $ 37.48K $ 37.48K Alle tiders Høj: $ 0.00208752 $ 0.00208752 $ 0.00208752 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Onchain Finance and Culture (OFAC) pris

Onchain Finance and Culture (OFAC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Onchain Finance and Culture (OFAC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OFAC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OFAC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OFAC's tokenomics, kan du udforske OFAC tokens live-pris!

