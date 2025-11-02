UdvekslingDEX+
Den direkte OnChain Battles pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid OCB til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk OCB prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om OCB

OCB Prisinfo

Hvad er OCB

OCB Officiel hjemmeside

OCB Tokenomics

OCB Prisprognose

OnChain Battles Pris (OCB)

OnChain Battles (OCB) Live prisdiagram
OnChain Battles (OCB) Prisoplysninger (USD)

OnChain Battles (OCB) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har OCB handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OCBs højeste pris nogensinde er $ 0.00697617, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, OCB har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

OnChain Battles (OCB) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på OnChain Battles er $ 7.82K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OCB er 50.00M, med et samlet udbud på 50000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.82K.

OnChain Battles (OCB) Prishistorik USD

Hvad er OnChain Battles (OCB)

An OnChain arena where only verified traders compete.

$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.

All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.

OCB is where real traders prove themselves

OnChainBattles, it’s on the chain.

The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.

Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.

Not followers, not likes, just pure, verified profit.

Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.

You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.

If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.

Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.

No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.

Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.

Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.

The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet.

OnChain Battles (OCB) Tokenomics

At forstå tokenomics for OnChain Battles (OCB) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om OCB Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om OnChain Battles (OCB)

Den direkte OCB pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Den aktuelle pris på OCBtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Markedsværdien for OCB er $ 7.82K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Den cirkulerende forsyning af OCB er 50.00M USD.
OCB opnåede en ATH-pris på 0.00697617 USD.
OCB så en ATL-pris på 0 USD.
Direkte 24-timers handelsvolumen for OCB er -- USD.
OCB kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se OCB prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

