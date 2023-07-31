Onchain AI (OCAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Onchain AI (OCAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Onchain AI (OCAI) Information What is the project about? Onchain AI is a high performance Layer-1 network with an integrated AI chatbot module that will facilitate the development of all kinds of web3 dApps from conception to deployment. In other words, Onchain AI unlocks the creative potential of every builder and entrepreneur with its integrated AI module, enabling everyone to build and deploy smart contract on Onchain AI even without IT knowledge. What makes Onchain AI unique? Onchain AI is quite innovative in a sense that AI and blockchain technology are a very recent match and blend in new ways frequently. History of the project. Onchain AI token (OCAI) successfully launched on July 31st 2023. Presale was made on Pinksale and it was automatically listed on Uniswap at the end of the presale. What’s next for your project? Testnet of Onchain AI blockchain along with the explorer is planned to be released in August 2023. More documentation are available on Onchain AI website. What can your token be used for? OCAI token utility is that it will give access to WEB3AI, the Onchain AI chatbot protocol that helps dApps, blockchain development. Officiel hjemmeside: https://onchain-ai.com/ Hvidbog: https://docs.onchain-ai.com/ Køb OCAI nu!

Onchain AI (OCAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Onchain AI (OCAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 167.53K $ 167.53K $ 167.53K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 186.14K $ 186.14K $ 186.14K Alle tiders Høj: $ 0.082139 $ 0.082139 $ 0.082139 Alle tiders Lav: $ 0.00056686 $ 0.00056686 $ 0.00056686 Nuværende pris: $ 0.00186142 $ 0.00186142 $ 0.00186142 Få mere at vide om Onchain AI (OCAI) pris

Onchain AI (OCAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Onchain AI (OCAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OCAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OCAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OCAI's tokenomics, kan du udforske OCAI tokens live-pris!

