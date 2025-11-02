Onboarding (ONBOARDING) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000756 $ 0.00000756 $ 0.00000756 24H lav $ 0.0000077 $ 0.0000077 $ 0.0000077 24H høj 24H lav $ 0.00000756$ 0.00000756 $ 0.00000756 24H høj $ 0.0000077$ 0.0000077 $ 0.0000077 All Time High $ 0.00166146$ 0.00166146 $ 0.00166146 Laveste pris $ 0.00000734$ 0.00000734 $ 0.00000734 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.19% Prisændring (7D) -4.16% Prisændring (7D) -4.16%

Onboarding (ONBOARDING) realtidsprisen er $0.00000761. I løbet af de sidste 24 timer har ONBOARDING handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000756 og et højdepunkt på $ 0.0000077, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ONBOARDINGs højeste pris nogensinde er $ 0.00166146, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000734.

Når det gælder kortsigtet performance, ONBOARDING har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.19% i løbet af 24 timer og -4.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Onboarding (ONBOARDING) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.56K$ 7.56K $ 7.56K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.56K$ 7.56K $ 7.56K Cirkulationsforsyning 992.90M 992.90M 992.90M Samlet Udbud 992,904,882.585013 992,904,882.585013 992,904,882.585013

Den nuværende markedsværdi på Onboarding er $ 7.56K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ONBOARDING er 992.90M, med et samlet udbud på 992904882.585013. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.56K.