OmniTensor (OMNIT) Information OmniTensor is a decentralized AI platform that combines blockchain technology with community-driven contributions to build, deploy and operate AI-powered decentralized applications (dApps). It allows users to share unused GPU resources, contributing to a global compute network for AI training and inference. Developers benefit from pre-configured AI models, SDKs and high-quality data layers, enabling rapid development of AI dApps with cost efficiency and scalability. OmniTensor utilizes its native OMNIT token for rewards, payments and governance, fostering an inclusive ecosystem where businesses, developers and contributors collaborate to shape the future of AI. Officiel hjemmeside: https://omnitensor.io Hvidbog: https://docs.omnitensor.io

OmniTensor (OMNIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OmniTensor (OMNIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.38K $ 17.38K $ 17.38K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 397.52M $ 397.52M $ 397.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.72K $ 43.72K $ 43.72K Alle tiders Høj: $ 0.00232157 $ 0.00232157 $ 0.00232157 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om OmniTensor (OMNIT) pris

OmniTensor (OMNIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OmniTensor (OMNIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OMNIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OMNIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OMNIT's tokenomics, kan du udforske OMNIT tokens live-pris!

OMNIT Prisprediktion Vil du vide, hvor OMNIT måske er på vej hen? Vores OMNIT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OMNIT Tokens prisprediktion nu!

