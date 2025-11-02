Omnipair (OMFG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.525011 $ 0.525011 $ 0.525011 24H lav $ 0.629502 $ 0.629502 $ 0.629502 24H høj 24H lav $ 0.525011$ 0.525011 $ 0.525011 24H høj $ 0.629502$ 0.629502 $ 0.629502 All Time High $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 Laveste pris $ 0.335642$ 0.335642 $ 0.335642 Prisændring (1H) +0.04% Prisændring (1D) -14.13% Prisændring (7D) -24.13% Prisændring (7D) -24.13%

Omnipair (OMFG) realtidsprisen er $0.538598. I løbet af de sidste 24 timer har OMFG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.525011 og et højdepunkt på $ 0.629502, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OMFGs højeste pris nogensinde er $ 1.86, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.335642.

Når det gælder kortsigtet performance, OMFG har ændret sig med +0.04% i løbet af den sidste time, -14.13% i løbet af 24 timer og -24.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Omnipair (OMFG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.46M$ 6.46M $ 6.46M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.46M$ 6.46M $ 6.46M Cirkulationsforsyning 12.00M 12.00M 12.00M Samlet Udbud 11,999,979.300138 11,999,979.300138 11,999,979.300138

Den nuværende markedsværdi på Omnipair er $ 6.46M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OMFG er 12.00M, med et samlet udbud på 11999979.300138. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.46M.