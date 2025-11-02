UdvekslingDEX+
Den direkte Omnipair pris i dag er 0.538598 USD. Følg med i realtid OMFG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk OMFG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Omnipair Pris (OMFG)

1 OMFG til USD direkte pris:

$0.538271
$0.538271
-14.10%1D
Omnipair (OMFG) Live prisdiagram
Omnipair (OMFG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

+0.04%

-14.13%

-24.13%

-24.13%

Omnipair (OMFG) realtidsprisen er $0.538598. I løbet af de sidste 24 timer har OMFG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.525011 og et højdepunkt på $ 0.629502, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OMFGs højeste pris nogensinde er $ 1.86, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.335642.

Når det gælder kortsigtet performance, OMFG har ændret sig med +0.04% i løbet af den sidste time, -14.13% i løbet af 24 timer og -24.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Omnipair (OMFG) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Omnipair er $ 6.46M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OMFG er 12.00M, med et samlet udbud på 11999979.300138. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.46M.

Omnipair (OMFG) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Omnipair til USD $ -0.0886918895882327.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Omnipair til USD $ -0.3368682734.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Omnipair til USD $ +0.1165212069.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Omnipair til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0886918895882327-14.13%
30 dage$ -0.3368682734-62.54%
60 dage$ +0.1165212069+21.63%
90 dage$ 0--

Hvad er Omnipair (OMFG)

Omnipair is an immutable decentralized protocol that enables permissionless lending and margin trading on Solana without relying on external price oracles, governance votes, or asset whitelists. It introduces a Generalized Automated Market Maker (GAMM) model that unifies liquidity for both token swaps and lending within a single pool. This unified design maximizes capital efficiency and is purpose-built to support underserved long-tail assets that traditional platforms might overlook. In essence, Omnipair allows anyone to create a market for any SPL token pair, fulfilling the project’s vision that every asset can find a market.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Omnipair (OMFG) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Omnipair Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Omnipair (OMFG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Omnipair (OMFG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Omnipair.

Tjek Omnipair prisprediktion nu!

OMFG til lokale valutaer

Omnipair (OMFG) Tokenomics

At forstå tokenomics for Omnipair (OMFG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om OMFG Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Omnipair (OMFG)

Hvor meget er Omnipair (OMFG) værd i dag?
Den direkte OMFG pris i USD er 0.538598 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle OMFG til USD pris?
Den aktuelle pris på OMFGtil USD er $ 0.538598. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Omnipair?
Markedsværdien for OMFG er $ 6.46M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af OMFG?
Den cirkulerende forsyning af OMFG er 12.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på OMFG?
OMFG opnåede en ATH-pris på 1.86 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på OMFG?
OMFG så en ATL-pris på 0.335642 USD.
Hvad er handelsvolumen for OMFG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for OMFG er -- USD.
Bliver OMFG højere i år?
OMFG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se OMFG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
