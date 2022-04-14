OmniMinds (OMNIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i OmniMinds (OMNIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OmniMinds (OMNIS) Information OmniMinds is building the foundation for powerful computer-use agents through crowdsourced action datasets, open-source tools, and frontier agent models. We want to improve the world by providing amazing computer-use agents. Users can record their everyday computer tasks to train AI models and earn $OMNIS tokens. High-quality demonstrations earn more per task, rewarding expert skill. You can complete simple tasks like: ordering food or browsing websites Earn rewards for each quality demonstration uploaded Help build better AI assistants through your contributions Officiel hjemmeside: https://omniminds.ai/ Køb OMNIS nu!

OmniMinds (OMNIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OmniMinds (OMNIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 282.47K Samlet udbud $ 999.79M Cirkulerende forsyning $ 999.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 282.47K Alle tiders Høj: $ 0.00103322 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00028255

OmniMinds (OMNIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OmniMinds (OMNIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OMNIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OMNIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OMNIS's tokenomics, kan du udforske OMNIS tokens live-pris!

