Omni Consumer Protocol (OCP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Omni Consumer Protocol (OCP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Omni Consumer Protocol (OCP) Information Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs. Officiel hjemmeside: https://ocp.finance/ Køb OCP nu!

Omni Consumer Protocol (OCP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Omni Consumer Protocol (OCP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 46.11K $ 46.11K $ 46.11K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 11.90M $ 11.90M $ 11.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 387.40K $ 387.40K $ 387.40K Alle tiders Høj: $ 0.162663 $ 0.162663 $ 0.162663 Alle tiders Lav: $ 0.00357514 $ 0.00357514 $ 0.00357514 Nuværende pris: $ 0.00387455 $ 0.00387455 $ 0.00387455 Få mere at vide om Omni Consumer Protocol (OCP) pris

Omni Consumer Protocol (OCP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Omni Consumer Protocol (OCP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OCP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OCP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OCP's tokenomics, kan du udforske OCP tokens live-pris!

OCP Prisprediktion Vil du vide, hvor OCP måske er på vej hen? Vores OCP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OCP Tokens prisprediktion nu!

