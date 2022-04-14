Omira (OMIRA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Omira (OMIRA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Omira (OMIRA) Information Omira Labs is an organization focused on applying predictive intelligence within DeFi. The first and most practical application of Omira's technology is the Omira B.B4 model, which delivers sentiment-driven price predictions on specified assets. $OMIRA is the native currency of Omira Labs - its holders gain unrestricted access to Omira's predictive models and are entitled to earning opportunities related to revenue streams and collaborative model training programs. Officiel hjemmeside: https://omira.tech Hvidbog: https://omira-documentations.gitbook.io/omira-documentations Køb OMIRA nu!

Omira (OMIRA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Omira (OMIRA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 76.24K $ 76.24K $ 76.24K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 76.24K $ 76.24K $ 76.24K Alle tiders Høj: $ 0.105635 $ 0.105635 $ 0.105635 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00076243 $ 0.00076243 $ 0.00076243 Få mere at vide om Omira (OMIRA) pris

Omira (OMIRA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Omira (OMIRA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OMIRA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OMIRA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OMIRA's tokenomics, kan du udforske OMIRA tokens live-pris!

OMIRA Prisprediktion Vil du vide, hvor OMIRA måske er på vej hen? Vores OMIRA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

